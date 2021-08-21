Греция решила спасаться от афганских беженцев 40-километровой стеной

Афины, 21 августа. Греция установила 40-километровую стену и систему наблюдения на границе с Турцией, чтобы спастись от возможного потока беженцев из Афганистана.

Министр защиты граждан страны Михалис Хрисохоидис сообщил, что греческая сторона не будет пассивно ждать последствий, которые могут последовать от кризиса в Афганистане.

«Наши границы останутся неприкосновенными», — заявил чиновник.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонных переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом выразил мнение, что миграционный поток из Афганистана может стать серьезной проблемой для многих стран.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее рассказал о действиях России в вопросе афганских беженцев. По словам дипломата, Москва будет руководствоваться международным гуманитарным правом.