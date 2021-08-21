Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 августа 17:11
17:11
Политика
Китайские журналисты выяснили, почему Путин дважды подарил цветы Меркель
17:11
Армия
Захарова назвала странным отказ Испании пустить корабли ВМФ России в порт Сеуты
17:09
Армия
В NI назвали главное оружие Китая и России против ВМС США
17:09
Общество
Корм для бездомных животных Кисловодска собрали в рамках проекта «Преданное сердце»
17:07
Общество
«Круто порыбачил»: тунца весом 30 килограммов поймал рыбак на юге Приморья
17:06
Политика
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Афганистане
17:03
Происшествия
Пожилая жительница Омска стала жертвой массового ДТП на Черлакском тракте
17:00
Шоу-бизнес
Ольгу Серябкину заподозрили в беременности
16:58
Политика
Пушков рассказал, кто будет расплачиваться за проигрыш США в Афганистане
16:54
Весь мир
ЛНА: Присутствие наемников в Ливии подрывает политический процесс
Все новости

Греция решила спасаться от афганских беженцев 40-километровой стеной
Политика
Греция решила спасаться от афганских беженцев 40-километровой стеной
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елена Васильева

Афины, 21 августа. Греция установила 40-километровую стену и систему наблюдения на границе с Турцией, чтобы спастись от возможного потока беженцев из Афганистана.

Министр защиты граждан страны Михалис Хрисохоидис сообщил, что греческая сторона не будет пассивно ждать последствий, которые могут последовать от кризиса в Афганистане.

«Наши границы останутся неприкосновенными», — заявил чиновник.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонных переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом выразил мнение, что миграционный поток из Афганистана может стать серьезной проблемой для многих стран.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее рассказал о действиях России в вопросе афганских беженцев. По словам дипломата, Москва будет руководствоваться международным гуманитарным правом.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Греция решила спасаться от афганских беженцев 40-километровой стеной
афганистан турция греция граница
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru