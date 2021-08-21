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Организаторы Паралимпиады выявили более 100 случаев заражения COVID-19. События дня

  /   Обновлено: 21 августа 2021 16:52
Общество

Выявлено более 100 новых случаев COVID-19 на Паралимпиаде

Как стало известно 21 августа из отчета, размещенного на сайте организационного комитета «Токио-2020», свыше 100 человек заразились коронавирусом. Такой серьезный прирост заболевших выявили за весьма короткий срок — статистику начали вести 12 августа. Отмечается, что 67 случаев инфицирования — работники, задействованные в проведении Паралимпиады. Напомню, XVI Паралимпийские летние игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября 2021 года. В них примут участие более 200 российских спортсменов.

В Конгрессе США призвали объявить импичмент Байдену

Организаторы Паралимпиады выявили более 100 случаев заражения COVID-19. События дня
wikipedia.org  / United States Congress

Сторонница Дональда Трампа Марджори Тейлор Грин внесла на рассмотрение конгресса США предложение об импичменте президента Джо Байдена. Как считает член Республиканской партии, действия американского лидера в ситуации с Афганистаном — это крупный провал политики Соединенных Штатов. По словам Грин, глава государства оставил в затруднительном положении тысячи американцев и афганских союзников, буквально бросив их в захваченной боевиками республике.

Минздрав призвал студентов привиться от COVID-19 до начала учебного года

Организаторы Паралимпиады выявили более 100 случаев заражения COVID-19. События дня
gov.spb.ru  / Пресс-служба Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

Учащиеся в средних и высших учебных заведениях должны сделать прививку от коронавируса перед началом нового учебного года. Такое мнение озвучил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По словам академика, вовремя сделанная вакцинация поможет избежать вспышек инфекции, тем более, что студенты и школьники активно общаются между собой в заполненных аудиториях. Для них вакцинация просто необходима, подчеркнул Гинцбург.

Брат Ашрафа Гани дал присягу верности талибам

Организаторы Паралимпиады выявили более 100 случаев заражения COVID-19. События дня
Prt Scr youtube.com  / BREAKING WORLD NEWS

Власти движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ) 21 августа сообщили, что к ним присоединился брат экс-президента Афганистана Ашрафа Гани. В доказательство громких слов боевики выложили фотографию, где отчетливо видно, как Хашмат Гани пожимает руки боевикам. Бывший президент пока никак не прокомментировал ситуацию. Напомню, 15 августа силы движения «Талибан» вошли в Кабул и к концу дня объявили, что контролируют всю страну. Ашраф Гани в этот же день подал в отставку и покинул Афганистан.

 

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