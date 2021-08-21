Умалчивать нельзя, смаковать запрещено: продюсер «Солнцепека» о жестокости на экране

Умалчивать о жестоких событиях и острых вопросах нашей повседневности нельзя, в том числе и людям творчества, считает кинопродюсер Сергей Щеглов. Своим мнением на эту тему он поделился на заседании пресс-клуба «Петербургский уикенд» в медиацентре «Патриот».

Российские фильмы «Солнцепек», «Турист», «Шугалей» не назовешь легким развлекательным кино. Эти ленты повествуют о реальных тяжелых событиях и рядовому зрителю могут показаться жесткими и даже в какой-то мере жестокими. Так стоит ли создателям жалеть свою аудиторию и смягчать историю, которую они транслируют?

«Вопрос самый сложный — стоит ли зрителя жалеть. Это тот вопрос, который мы всегда на монтажном столе себе задаем. Стоит ли дальше продолжать этот кадр или его уже достаточно? Это тот момент, та грань, которую нужно чувствовать команде режиссера монтажа вместе с нами, продюсерами и режиссерами, чтобы мы [ее] не перешагивали и не смаковали насилие. Иначе это вызовет отвращение зрителя к нашему кино. Мы должны показать, что это есть, это было, но не переступить эту границу. Это тонкий момент, индивидуальный момент», — говорит Сергей Щеглов.

У кинематографистов, по его словам, есть этический кодекс, которому они следуют при создании лент. И его главное правило просто и понятно — не навреди. Ни зрителю, ни самому себе и своей идее, ведь перебор жестокости, по сути, ведет к извращению изначального смысла произведения.

«[Чтобы] тем самым зрителя не отрешить от этого кино. Потому что нельзя смаковать насилие, нельзя смаковать порнографию или проституцию, нельзя смаковать детское насилие. Об этом надо говорить, это нельзя умалчивать, потому что эти факты есть и в большом количестве. Умалчивать нельзя, но смаковать запрещено», — резюмирует продюсер фильмов.

Ранее Сергей Щеглов признался, что в фильме «Солнцепек» съемочная команда показала только 10% боли, которую сейчас терпит донецкий и луганский народ. По его мнению, с помощью такого кино стоит говорить с молодежью, показывая ей жестокую и нелицеприятную правду.