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Новая программа доступного жилья предусматривает выдачу 2,3 млн кредитов в год
Экономика
Новая программа доступного жилья предусматривает выдачу 2,3 млн кредитов в год
pixabay.com  /  nattanan23

Москва, 21 августа. Минстрой готовит изменения к государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».

Инициативы министерства предполагают ежегодную выдачу ипотечных кредитов на уровне 2,3 млн к 2030 году. Таким образом, показатель будет увеличен на 35% по сравнению с 2020 годом. Об этом свидетельствует проект паспорта программы, размещенный на сайте проектов нормативных правовых актов.

«Результатом реализации данной задачи к 2030 году будет обеспечение выдачи не менее 2,3 млн кредитов ежегодно, в том числе за счет снижения ставки, ежегодное обеспечение финансирования строительства порядка 35-45 млн кв. м жилья», — приводит текст документа ТАСС.

В прошлом году в России было выдано 1,7 млн жилищных кредитов на общую сумму порядка 4,3 трлн рублей. Это является рекордным показателем для отечественного ипотечного рынка. По мере реализации программы такие кредиты станут доступны более чем половине россиян.

Замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин ранее призвал девелоперов активнее продвигать программу льготной семейной ипотеки.

Между тем гражданам, снимающим жилье, вскоре могут предоставить налоговый вычет в размере арендных платежей. Также прорабатывается вопрос снижения госпошлины за регистрацию долгосрочного договора аренды, пишет телеканал «Санкт-Петербург».

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ипотека минстрой жилье рынок жилья жилищное кредитование
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