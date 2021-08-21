Краше Коми не найдешь! Все о республике и ее дне рождения

Для жителей региона праздник имеет настолько большое значение, что его даже сделали нерабочим днем на официальном уровне. В столице республики Сыктывкаре и в других городах проводятся различные мероприятия, посвященные истории края, его невероятной природе, а также культуре и традициям коренного населения. Местные жители называются коми (прежнее название — зыряне). У этого древнего народа есть свой литературный язык, сохранившийся до наших дней и имеющий статус официального наравне с русским.

По данным Росстата, на 1 января текущего года численность населения Республики Коми составила без малого 815 тысяч человек.

Стоит отметить, что дата для празднования была выбрана не случайно: именно 22 августа 1921 года Коми получила статус автономной области, а 15 лет спустя, в 1936 году, была образована Республика Коми. До этого времени земли, на которых проживало коренное население этих мест, относились к разным областям (тогда губерниям): Архангельской, Вятской и Вологодской, поэтому их объединение стало событием масштабным и без преувеличения историческим.

Основа экономики региона — добывающая промышленность. Однако не только нефтью, углем и древесиной славится этот уникальный край. Пожалуй, главное его богатство — это нетронутая и суровая северная природа, которая обладает своим особенным шармом. Девственные леса, чистейшие реки, величественные горы и, конечно, завораживающее своей красотой северное сияние — все это предстанет перед пытливым путешественником, который отважится отправиться в дальний путь, чтобы вдоволь полюбоваться красотами этой земли.

Коми — не самое популярное туристическое направление, в том числе из-за труднодоступности некоторых маршрутов. В честь грядущего дня рождения республики расскажем, что посмотреть в этом уникальном регионе, и возможно, свой следующий отпуск вы проведете именно там.

Федеральное агентство новостей /

Республика Коми: основные достопримечательности

Город Сыктывкар. Скорее всего, именно столица станет отправной точкой вашего путешествия, поскольку именно здесь расположен Международный аэропорт имени П. А. Истомина. Задержитесь тут на денек — этого будет вполне достаточно, чтобы побывать в самых популярных туристических местах, а затем сосредоточиться на нерукотворных красотах. Все-таки эти места больше про природу.

Национальный парк Югыд ва. В переводе с языка коми это название значит «Светлая вода». Парк функционирует с 1994 года и является самым крупным из подобных объектов в России. Чтобы посетить его самостоятельно, а не в составе организованной группы, потребуется разрешение администрации. Здесь можно познакомиться с бытом коренных народов, покататься на оленьих упряжках и заняться горным трекингом, а вот охота и вылов рыбы — под запретом.

Печоро-Илычский заповедник. Был создан в 1930 году с целью сохранения популяции соболя. Передвигаться по территории разрешено только в сопровождении экскурсовода по шести специально проложенным тропам. В заповеднике работает первая в мире ферма по одомашниванию лосей.

Геологический памятник под названием «Мансийские болваны», или «Маньпупунер». Одно из семи чудес России расположено в Печоро-Илычском заповеднике. В результате разрушения горных пород был создан уникальный памятник природы, состоящий из семи столбов-исполинов. Высота каждого составляет от 30 до 42 метров!

Северное сияние в Воркуте. Уникальное природное явление, стать свидетелем которого удается далеко не всем. Ловить удачу за хвост нужно с сентября по март. Зимние месяцы — самый благоприятный период для наблюдений.

Палеонтологическая площадка «Мамонтовая курья». Стоянка человека возрастом более 37 тысяч лет, обнаруженная российскими и норвежскими археологами, находится за полярным кругом и является наиболее древней из всех найденных в европейской Арктике.

Сад камней на берегу Ижмы. Загадочные камни диаметром от одного до четырех метров будто бы небрежно разбросаны на мелководье. По оценкам ученых, возраст валунов составляет не менее двух миллионов лет. Их появление окутано тайнами и легендами. По одной из версий, огромные сферы имеют внеземное происхождение.

Село Усть-Цильма. Находится на правом берегу Печоры и было основано еще в 1542 году. Местные жители чтут культуру и традиции своих далеких предков-староверов. Интереснее всего здесь на Ивана Купала (7 июля) и на Петров день (12 июля), когда в селе устраиваются праздничные гуляния, которые в точности повторяют древние народные обряды.

Уральские горы. Побывать в Республике Коми и не сходить в горы — непозволительное упущение. Местные пейзажи захватывают дух, а чистейший воздух пьянит. Можно ограничиться однодневным походом или остановиться на ночлег с палатками.

Увы, в пределах одной статьи все красоты Коми не уместить. Как говориться, лучше один раз увидеть. Такое путешествие наверняка останется в памяти на всю оставшуюся жизнь.