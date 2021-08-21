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Лавров обсудил ситуацию в Афганистане с главой МИД Пакистана
Политика
Лавров обсудил ситуацию в Афганистане с главой МИД Пакистана
mid.ru  /  Пресс-служба МИД РФ

Москва, 21 августа. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил ситуацию в Афганистане со своим пакистанским коллегой, сообщили в МИД РФ.

Российский дипломат и глава внешнеполитического ведомства Пакистана Шах Мехмуд Куреши во время телефонных переговоров акцентировали внимание на необходимости содействия межафганскому диалогу в рамках расширенной «тройки».

Как стало известно ранее, Лавров рассказал о действиях России в вопросе беженцев из Афганистана. По его словам, Москва будет руководствоваться международным гуманитарным правом.

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