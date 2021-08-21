Построенный в Петербурге тральщик «Георгий Курбатов» пополнил состав ВМФ РФ

Балтийск, 21 августа. Новейший корабль противоминной обороны «Георгий Курбатов» вошел в состав Военно-морского флота России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Тральщик проекта 12700 был построен для российского флота на Средне-Невском судостроительном заводе в Петербурге. Корабль успешно завершил комплекс государственных испытаний, после чего было принято решение о его передаче в состав 68-й бригады охраны водного района Черноморского флота ВМФ РФ, передает интернет-издан «Невские новости».

Корпус тральщика состоит из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Масса корабля гораздо ниже по сравнению с металлическими аналогами, а прочность значительно выше. Такому корпусу не страшна коррозия, а срок его службы может быть неограниченным.

Водоизмещение «Георгия Курбатова» составляет 890 тонн. Корабль может развивать скорость хода до шестнадцати узлов. Экипаж морского тральщика будет состоять из 44 человек.

Ранее стало известно, что ВМФ РФ провело учения, в рамках которых отрабатывалось создание мобильных причалов, хранилищ, заправочных станций, а также мест питания и отдыха личного состава для базирования в любой точке побережья. Новые технологии позволяют российским военным скрытно развивать инфраструктуру для приема кораблей в нужном месте и выводить надводные корабельные силы из-под удара в случае опасности.

При этом недавно жители Великобритании прокомментировали проход отряда российских боевых кораблей во главе с «Вице-адмиралом Кулаковым» через пролив Ла-Манш. Впечатленные эффектными маневрами ВМФ РФ британцы выразили уверенность, что Москва сможет защитить их лучше, чем собственные власти, передает «Царьград».