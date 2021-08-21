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Роман Яремчук обратился к покинувшему пост тренера сборной Украины Шевченко
Спорт
Роман Яремчук обратился к покинувшему пост тренера сборной Украины Шевченко
Global Look Press  /  Vitalii Kliuiev via www.imago-im/www.imago-images.de

Киев, 21 августа. Нападающий сборной Украины Роман Яремчук обратился к Андрею Шевченко, который завершил работу в национальной команде.

Украинский форвард Роман Яремчук в Instagram-аккаунте поблагодарил за совместную работу Андрея Шевченко. Обладатель «Золотого мяча» покинул пост главного тренера национальной команды 1 августа.

«Спасибо за доверие, именно с вами я впервые почувствовал вкус больших побед и гимн страны при переполненных трибунах. Горжусь, что играл под вашим руководством», — написал нападающий «Бенфики».

Под руководством Шевченко сборная Украины впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионата Европы. Через несколько недель после окончания турнира Яремчук заключил пятилетний контракт с «Бенфикой».

Ранее Александр Петраков был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины по футболу. О подписании контракта со специалистом сообщила пресс-служба УАФ.

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