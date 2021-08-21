Спонсор Навального Борис Зимин обещал поддержку экстремистам ФБК

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, «НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ»

Борис Зимин заявил, что продолжит спонсировать проекты Алексея Навального после признания его структур экстремистскими. Об этом живущий в США бизнесмен рассказал в интервью «Настоящему времени» (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента).

Сын основателя сотовой связи «Вымпелком» Дмитрия Зимина Борис Зимин прокомментировал сделанное ранее в интервью Forbes признание в ежемесячных отчислениях фонду Навального 300 тыс. рублей. Бизнесмен подчеркнул, что уверен в важности работы соратников оппозиционера и считает нужным их поддержать. На вопрос журналиста «Настоящего времени», продолжает ли он отчисления с учетом угрозы тюремного срока, бизнесмен ответил отрицательно.

«Сейчас уже все закончилось. Уже организация признана, какой там, незаконной или экстремистской… Туда уже нельзя перечислять», — отметил Зимин.

Журналист уточнил, поступают ли донаты Зимина в «другие фонды», напомнив, что «соратники Навального запустили новую платформу».

«Еще не пробовал, но обязательно сделаю», — пообещал Зимин.

Агентство городских новостей Москва / Фото предоставлено пресс-службой Мосгорсуда.

Напомним, в начале июля ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) и штабы Навального2 (являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России) были признаны экстремистскими. За финансирование их деятельности в законе предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

Беседа «Настоящего времени» с Борисом Зиминым может создать впечатление, что существуют безопасные способы спонсировать структуры Навального, однако специалисты предупреждают, что анонимность банковских платежей невозможна. Отправителей биткоинов также можно при желании вычислить. Кроме того, выяснилось, что метаданные платежа в пользу команды Навального через систему Stripе иногда включают слово ФБК, а значит, не могут быть безопасными. Об этом рассказал бывший IT-консультант ФБК Владислав Здольников, упрекнув руководство фонда в сокрытии информации об опасности.

Сумма пожертвований, названных Зиминым, судя по всему, занижена. В июне 2021 года RT опубликовала данные документов, согласно которым за 2019-2020 годы Борис Зимин «лично пожертвовал 75,9 млн рублей двум некоммерческим организациям из структуры ФБК». По данным RT, Фонду защиты прав граждан (признан экстремистским) в Уфе сын основателя «Вымпелкома» перечислил 20,4 млн рублей, а новосибирскому Фонду защиты прав граждан (признан экстремистским) — 55,6 млн рублей.

Исходя из информации RT, в среднем Борис Зимин жертвовал ФБК не 300 тыс., а свыше 3 млн в месяц. Также журналисты подсчитали, что вливания Зимина были самыми значительными. Существенные суммы вносили также сотрудники ФБК и бизнесмен Евгений Чичваркин, тогда как отчисления сочувствующих граждан составили всего 22%. Таким образом, констатирует издание, легенда ФБК о работе «на деньги простых россиян» не соответствует действительности.

Ранее Алексей Навальный в интервью Юрию Дудю признавался, что живет на деньги Бориса Зимина, оказывая взамен некоторые юридические услуги. Кроме того, Зимин-младший оплатил медицинский самолет для транспортировки Навального в Германию в августе 2020 года.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

2 Являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России.