Глава Еврокомиссии назвала число беженцев из Афганистана

Брюссель, 21 августа. Число беженцев из Афганистана достигает 3,7 млн человек, заявила руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Европейский политик сообщила, что 80% от общего числа переселенцев — женщины.

Урсула фон дер Ляйен добавила, что Еврокомиссия планирует расширить пакет гуманитарной помощи афганцам сверх уже утвержденных 57 млн евро.

Как стало известно ранее, Германия эвакуировала из Афганистана 65 тысяч банок пива раньше своих дипломатов. Впечатляющий запас алкоголя оставался на военной базе Мазари-Шариф.