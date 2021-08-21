Военкор Сладков назвал причину краха планов США в Афганистане

Санкт-Петербург, 21 августа. Главной причиной краха планов США в Афганистане является псевдоборьба Вашингтона за глобальную демократию. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков.

Журналист принял участие в заседании пресс-клуба «Петербургский уикенд» на площадке Медиагруппы «Патриот», в ходе встречи обсуждалось бегство США из Афганистана, а также приход к власти в республике радикального движения «Талибан»1 (запрещенная в России террористическая организация).

Сладков напомнил, что Вашингтон озабочен исключительно собственными интересами и борьбой за глобальную демократию, поэтому США позволяют себе присылать и выводить войска, когда им вздумается. Именно этот фактор стал причиной краха американцев в Афганистане. Журналист добавил, что афганская культура значительно отличается от западной. Сладков отметил, что во время поездки по Афганистану интересовался у местных жителей, как они относятся к американцам и людям из СССР. При общении с военкором никто из афганцев не позволил себе грубых слов в адрес жителей США или бывших выходцев из СССР.

«Афганистан — это своя цивилизация, это отношение людей друг к другу, а не белый унитаз», — пояснил он.

Свое мнение по данному вопросу также высказал бывший член Совфеда, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. По его словам, нынешняя ситуация в Афганистане дает основания полагать, что она является заранее подготовленным американским спектаклем. Экс-сенатор напомнил, что выход советских войск из Афганистана осуществлялся максимально прозрачно, а передача техники и вооружения правительственным силам была четко задокументирована. Однако после выхода американцев из базы в Баграме она была без единого выстрела захвачена талибами спустя пару часов. При этом боевикам досталось огромное количество вооружения и техники.

«Спектакль, который сегодня разыгрывают американцы в Афганистане — это на самом деле договорняк. Американцы поменяли стратегию и будут ее менять по всему миру», — подчеркнул Клинцевич.

council.gov.ru / Пресс-служба Совета Федерации РФ

Ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода из республики американских войск. Боевики успешно провели наступательную операцию, в ходе которой захватили всю территорию страны. В середине августа талибы объявили о захвате Кабула и окончании войны в государстве.

1 Организация запрещена на территории РФ.