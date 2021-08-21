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Женщина-пешеход скончалась под колесами иномарки в Удмуртии
Происшествия
Женщина-пешеход скончалась под колесами иномарки в Удмуртии
wikipedia.org  /  Roulex 45 / CC BY-SA 3.0

Ижевск, 21 августа. Одна женщина погибла, еще одна пострадала в результате наезда на пешеходов автомобиля «Рено Логан». ДТП произошло в районе поселка Дорожный.

По предварительным данным, водитель сбил двух женщин, которые переходили дорогу. Одна из них от полученных повреждений скончалась на месте. Вторая пострадавшая госпитализирована. Врачи оказывают ей необходимую помощь, сообщили в УГИБДД МВД России по региону.

На месте дорожного-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Сегодня также двое детей и женщина погибли в ДТП с внедорожником на трассе в Калмыкии.

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