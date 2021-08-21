Жительница Барнаула погибла по вине юного мотоциклиста

Барнаул, 21 августа. Врачи до последнего боролись за жизнь пострадавшей в аварии 43-летней женщины. Правоохранители подтвердили, что она скончалась.

Накануне в Барнауле было зарегистрировано ДТП на перекрестке. По нерегулируемому пешеходному переходу шли женщина и мальчик-подросток. Их на огромной скорости сбил несовершеннолетний мотоциклист. С множественными травмами всех участников аварии срочно доставили в больницу.

Недавно в Калининграде пенсионер попал под колеса автомобиля. Водитель вместо остановки и вызова врачей и автоинспекторов скрылся с места происшествия. Пожилой горожанин вскоре скончался.