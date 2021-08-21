Кардиолог Кореневич объяснила вред ежедневного добавления картофеля в рацион

Москва, 21 августа. Картофель не относится к рекомендованным овощам из-за содержания большого количества простых углеводов, отметила кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич.

Дневная норма сахара содержится всего в четырех вареных картофелинах. Если человек ее превысит, то нанесет определенный вред своему здоровью, объяснила Кореневич на своем YouTube-канале.

«Если мы съели четыре картофелины, то мы уже не можем себе позволить добавить в чай сахар, съесть кусочек хлеба. В общем, картошка это довольно-таки серьезный удар по организму», — рассказала она.

Кардиолог призналась, что лично считает картошку праздничным блюдом, которое для нее превосходит черную икру и устрицы. Поэтому она ест ее не чаще одного или двух раз в месяц. В заключении Кореневич объяснила, что добавлять в рацион картошку стоит в первой половине дня, не сочетая с хлебом.

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