«Кино и геополитика сходятся»: режиссер Коробко советует общаться с миром через фильмы

Санкт-Петербург, 21 августа. Фильмы способны передавать суть мировых событий, минуя политиков, считает кинорежиссер и телевизионный продюсер Александр Коробко.

Заседание пресс-клуба «Петербургский уикенд» состоялось на площадке медиацентра «Патриот». В мероприятии приняли участие журналисты, общественники и политики.

Во время дискуссии режиссер Коробко заметил, что общаться с миром нужно не через политиков, а через фильмы, которые передают те или иные события.

«Я когда смотрел архивы Ирана, то видел, как во всех кинотеатрах того времени шли советские фильмы. Я думаю, кино и геополитика здесь сходятся. Надо вспомнить завет Достоевского, что надо говорить с миром, минуя политиков. Пора нашим олигархам покупать не футбольные клубы, а сети кинотеатров», — заметил продюсер.

Одним из фильмов, который показывает правдивую историю о событиях в мире, является "Солнцепек". Кинокартина, рассказывающая о ситуации в Донбассе в 2014 году, уже получила высокие рейтинги.