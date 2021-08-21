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Морковка Киркорова и перья Рудковской: обзор нарядов звезд на «Новой волне — 2021»
Шоу-бизнес
Морковка Киркорова и перья Рудковской: обзор нарядов звезд на «Новой волне — 2021»
ТАСС  /  Вячеслав Прокофьев

Конкурс молодых исполнителей «Новая волна — 2021» проходит в Сочи после долгого перерыва. Шоу будет идти до 25 августа на территории центра «Сириус». Многие звезды российского шоу-бизнеса посетили открытие конкурса, выбрав для красной дорожки свои лучшие наряды. Казалось бы, после «Золотого граммофона» знаменитости уже не смогут ничем удивить своих поклонников. Однако и на этом светском мероприятии нашлись те, кто снова решил выделиться небанальным костюмом. В подборке ФАН  — самые странные наряды звезд на «Новой волне — 2021».

Морковка Филиппа Бедросовича

Король поп-сцены появился перед фотографами сразу с двумя сумками Louis Vuitton. Одна — в форме самолета, вторая — в виде огромной моркови. На своей странице в Instagram артист объяснил, что самолет — это «символом объединения стран и народов на главном фестивале».

 

Но поклонники явно обратили больше внимания на морковь, болтающуюся на поясе Киркорова.

«Выше всяких похвал сумочка-морковка», — написала anastasiaklumbis.

«Сколько можно на себя вешать обезьян, самолетов, птиц, корон, морковок? Глядя на все эти наряды, видится одно: Филипп сошел с ума», — прокомментировала larisochek_ya.

К слову, сумка в виде морковки Carrot Pouch стоит почти 90 тыс. рублей (порядка 2,1 тыс. долларов). Куда дороже обошелся музыканту самолет от известного французского бренда — 2,8 млн рублей.

Где мой коньяк

Ольга Бузова продолжает конфликт с оскорбившим ее чувства Дмитрием Губерниевым. Бывшая ведущая «Дома-2» надела на репетицию своего выступления на «Новой волне» футболку с надписью «Где мой коньяк».

Морковка Киркорова и перья Рудковской: обзор нарядов звезд на «Новой волне — 2021»
Prt Scr instagram.com  / @buzova86

Напомним, ссора певицы и спортивного комментатора произошла во время чемпионата Европы по футболу. Тогда в ходе перепалки Губерниев поинтересовался у Бузовой, перестала ли она пить коньяк по утрам. Та в ответ не смогла совладать с эмоциями, расплакалась и долго не могла успокоиться.

«Я так и не понял, перестала или не перестала?» — задался вопросом телекомментатор в своем Telegram-канале, отреагировав на надпись на футболке.

Платье с лентами выпускницы

Сильно похудевшая Полина Гагарина вышла на красную дорожку в черном платье до колена с обтягивающими синими лентами, чем-то напоминающими атрибут всех выпускников. Также певица продемонстрировала загорелые после отпуска ноги и новую стильную прическу. Последняя, кстати, поклонникам не особо понравилась.

 

«Гагарина голову забыла помыть?» — поинтересовалась katerina.bon.

Длинноногая Рудковская с перьями

Яна Рудковская, прилетевшая в Сочи на личном самолете, предстала перед папарацци в длинном желтом платье с разрезом от бедра. В своем Instagram бизнесвумен опубликовала видеоролик со своим выходом на красную дорожку. Поклонники активно стали писать комментарии про фотошоп — уж слишком длинными им показались ноги Рудковской.

 

«Что ноги растут у Яны не по дням, а по часам…» — иронизирует margaritalushnikovakuzmina.

«Вот это я понимаю фотошоп, ноги четыре метра», — удивилась olenkova1990.

Платье Рудковской тоже не осталось без внимания. Поклонники сравнили вставки на подоле с перьями.

«Столько лет, а образ свой так и не создала. То пижама, то перья. Взрослая женщина!» — возмущается goncharovaalek.

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Все новости / Шоу-бизнес / Морковка Киркорова и перья Рудковской: обзор нарядов звезд на «Новой волне — 2021»
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