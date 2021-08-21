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Депутат Госдумы высоко оценил действия Беглова по расселению аварийного жилья в Петербурге

  /   Обновлено: 21 августа 2021 16:06
Общество
Депутат Госдумы высоко оценил действия Беглова по расселению аварийного жилья в Петербурге
gov.spb.ru  /  Администрация Санкт‑Петербурга

Депутат Госдумы и председатель объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов в беседе с ФАН оценил действия губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова по сокращению непригодного для проживания жилищного фонда. В Северной столице за два года расселили 3,9 тысячи квадратных метров аварийного жилья.

«Это можно только приветствовать. В этом плане губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов молодец. Он хозяйственник. Он практически живет на работе», — сказал депутат.

Сергей Вострецов также отметил, что на федеральном и региональном уровнях власти проделали большую и очень важную работу в сфере строительства.

«Когда он пришел, я помню его (губернатора Санкт-Петербурга. — Прим. ФАН) рвение и желание работать, но это не всегда получалось: кто-то уже выиграл тендер, где-то деньги уже были потрачены. Именно поэтому очень хорошо, что федеральные и региональные власти приняли законы, которые помогут не допустить мошенников [к строительству]. Те, у кого нет ресурсов, не будут допущены к конкурсу. Фирма-прокладка уже не пройдет. Мы поставили блок на федеральном уровне. Кроме того, теперь нельзя будет возвести жилой массив, не построив школу, детский сад и поликлинику», — пояснил собеседник ФАН.

Депутат Вострецов горячо поддержал расселение аварийного жилья в Санкт-Петербурге
Федеральное агентство новостей  / 

В завершение он добавил, что расселение аварийного жилья должно и впредь быть одной из приоритетных задач властей.

«В Петербурге огромное количество домов, которые строили еще пленные немцы. Взять тот же Красносельский район. У хрущевок тоже заканчивается срок эксплуатации. Я считаю, что нужно выходить на темпы по реновации как в Москве», — подытожил Сергей Вострецов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН поддержал призыв Александра Беглова сформировать коллективный иммунитет от коронавируса. По словам эксперта, внимание нужно уделить и вакцинации населения от гриппа.

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вострецов аварийное жилье беглов
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