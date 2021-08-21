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Социолог Шугалей назвал исторические фильмы новым видом кинематографии

  /   Обновлено: 21 августа 2021 15:27
Общество
Социолог Шугалей назвал исторические фильмы новым видом кинематографии
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 21 августа. Фильмы, отражающие текущие события мира, являются новым видом кинематографии, способным повлиять на политику, заявил социолог Максим Шугалей в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Создание фильмов, подобных «Шугалею», является важным для воспитания молодежи. С их помощью подрастающее поколение сможет изучать политическую историю страны, заявил продюсер кинокомпании «Триикс Медиа», продюсер «Шугалея» Сергей Щеглов.

«Если наш фильм помог в освобождении Максима, то мы горды этим. Два гражданина были освобождены из тюрьмы Митига, они были там 18 месяцев, и никто не мог помочь», — заявил он.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей в ходе пресс-конференции поблагодарил создателей одноименного фильма за вклад в освобождение из плена. По словам социолога, о премьере картины он узнал во время допроса, на котором ему показали скриншоты с видео. С этого момента к нему изменилось отношение.

«Когда я заходил в тюрьму с мешком на голове, я слышал, как охранники делают селфи. 4,5 тыс. человек сидит на маленьком клочке земли, 1,5 тыс. – иностранцы. Прошел год и 8 месяцев — и выпустили только нас», — добавил Шугалей в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

По словам социолога, общественность стран, граждане которых до сих пор находятся в ливийской тюрьме, не снимает про них фильмы. Шугалей также подчеркнул, что до сих пор испытывает колоссальное чувство благодарности и ответственности за выраженную ему поддержку.

«Исторические фильмы — новый вид кинематографа, потому что показывают то, что есть сейчас. Новости забываются, а фильм остается», — подчеркнул он.

Исполнитель роли Максима Шугалея актер Кирилл Полухин отметил, что история, которая произошла с национальным героем, зацепила его. Для подготовки к съемкам артист встречался с друзьями и родственниками Максима Шугалея, а также пытался найти информацию о нем в интернете.

Кроме того, глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей заявил, что Россия должна выстроить сильное государство и защитить своих людей в любой точке мира. Москва обязана реагировать на проявление русофобии в ближайших странах СНГ, подчеркнул он в ходе пресс-конференции.

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