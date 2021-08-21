Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 августа 15:40
15:36
Происшествия
Жительница Барнаула погибла по вине юного мотоциклиста
15:35
Общество
Кардиолог Кореневич объяснила вред ежедневного добавления картофеля в рацион
15:34
Шоу-бизнес
Facebook удалил из соцсетей американской певицы Lizzo расистские комментарии
15:34
Политика
«Кино и геополитика сходятся»: режиссер Коробко советует общаться с миром через фильмы
15:31
Общество
Спасатели в Евпатории нашли пропавшую девочку
15:27
Общество
Социолог Шугалей назвал исторические фильмы новым видом кинематографии
15:27
Происшествия
Школьница выпала из окна многоэтажки в Калининграде
15:27
Общество
Андрей Кошкин рассказал, как украинцы повлияли на взлетевший рейтинг «Солнцепека»
15:24
Весь мир
Хартум и Джуба договорились открыть границу с 1 октября
15:17
Происшествия
ФАН публикует кадры с места падения мотопараплана в Ивановской области
Все новости

Андрей Кошкин рассказал, как украинцы повлияли на взлетевший рейтинг «Солнцепека»

  /   Обновлено: 21 августа 2021 15:31
Общество
Андрей Кошкин рассказал, как украинцы повлияли на взлетевший рейтинг «Солнцепека»
solncepek-film.com  /  Солнцепек

Москва, 21 августа. Критика жителей Украины в адрес российского фильма «Солнцепек» вынудила большое количество зрителей посмотреть эту кинокартину, заявил военный политолог Андрей Кошкин.

Закрытый показ «Солнцепека» состоялся в Санкт-Петербурге 11 августа. Уже на следующий день фильм разлетелся по всем городам России и получил высокие рейтинги. Кинокартина повествует о событиях, которые происходили на территории Донбасса в 2014 году. Создатели фильма показали людям, с чем на самом деле столкнулись жители Луганской и Донецкой народных республик в результате агрессии Киева.

«Желание создателей фильма показать, как на самом деле происходили события на Донбассе, формирует объективную точку зрения у людей. Поэтому «Солнцепек» нужно было выпустить раньше», — считает Кошкин.

Политолог подчеркнул, что волна негатива со стороны украинцев не смогла подорвать интерес зрителей. Фильм оказался очень популярен среди россиян и заслужил высокие оценки на сервисе IVI. Люди действительно захотели узнать о героизме русского человека и о событиях в Донбассе, передает слова эксперта «НьюИнформ».

Как стало известно ранее, преподаватель из ДНР Иван Ревяков оценил фильм «Солнцепек», рассказывающий о событиях в Луганске. По его мнению, картина получилась весьма актуальной для Донбасса.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Андрей Кошкин рассказал, как украинцы повлияли на взлетевший рейтинг «Солнцепека»
украина донбасс кошкин фильм солнцепек
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru