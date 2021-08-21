Москва, 21 августа. Критика жителей Украины в адрес российского фильма «Солнцепек» вынудила большое количество зрителей посмотреть эту кинокартину, заявил военный политолог Андрей Кошкин.

Закрытый показ «Солнцепека» состоялся в Санкт-Петербурге 11 августа. Уже на следующий день фильм разлетелся по всем городам России и получил высокие рейтинги. Кинокартина повествует о событиях, которые происходили на территории Донбасса в 2014 году. Создатели фильма показали людям, с чем на самом деле столкнулись жители Луганской и Донецкой народных республик в результате агрессии Киева.

«Желание создателей фильма показать, как на самом деле происходили события на Донбассе, формирует объективную точку зрения у людей. Поэтому «Солнцепек» нужно было выпустить раньше», — считает Кошкин.

Политолог подчеркнул, что волна негатива со стороны украинцев не смогла подорвать интерес зрителей. Фильм оказался очень популярен среди россиян и заслужил высокие оценки на сервисе IVI. Люди действительно захотели узнать о героизме русского человека и о событиях в Донбассе, передает слова эксперта «НьюИнформ».

Как стало известно ранее, преподаватель из ДНР Иван Ревяков оценил фильм «Солнцепек», рассказывающий о событиях в Луганске. По его мнению, картина получилась весьма актуальной для Донбасса.