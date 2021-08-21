Свои среди чужих: демократы помогут республиканцам изменить правила выборов в Техасе

Остин, 21 августа. Законодательное собрание штата Техас в четверг 19 августа смогло собрать кворум впервые с июля, когда члены законодательного органа штата от Демократической партии сбежали в Вашингтон в попытке помешать республиканскому большинству принять новый закон о выборах.

Рассматриваемый законопроект должен значительно усилить контроль за избирательным процессом: избиратели будут обязаны иметь удостоверения личности для получения бюллетеня, будут ужесточены правила получения открепительного талона, а также вводится более жесткий контроль за действиями избирательных комиссий. По мнению республиканцев, эти меры позволят избежать возможных фальсификаций, которые связаны с принятием участия в голосовании лиц, не имеющих права голоса, а также случаев многократного голосования одним и тем же лицом.

Представители Демократической партии неоднократно заявляли, что этот законопроект ущемляет права избирателей. В попытке заблокировать принятие закона, более 50 членов Палаты представителей штата от Демократической партии покинули Техас, сорвав тем самым голосование по законопроекту из-за невозможности собрать кворум. Таким образом республиканцы оказались перед выбором: либо отложить на неопределенное время голосование по спорному законопроекту, либо принять его «как есть» и столкнуться с перспективой отмены закона судебными органами из-за нарушения процедуры.

Партийная дисциплина? Нет, не слышали

Дилемма, с которой столкнулись республиканцы, разрешилась в минувший четверг, когда три законодателя от Демократической партии появились в Конгрессе штата, что фактически положило конец демаршу демократов.

Республиканское большинство в Палате представителей оперативно передало спорный законопроект в комитет по голосованию, приблизив его принятие. Губернатор штата Грэг Эбботт сообщил, что проект по изменению избирательного законодательства находится среди 17 вопросов, которые будут рассмотрены в ходе второй специальной сессии, которая может продлиться до 30 дней.

«Это было очень долгое лето. Мы через многое прошли. Я ценю членов, которые сегодня составили кворум. Пришло время нам вернуться к делам народа Техаса», — заявил в ходе своего обращения к законодателям спикер Конгресса штата Дейд Фелан.

Он объявил, что заседание Палаты представителей продолжится в понедельник.

«Мы гордимся героической работой и приверженностью, которые мы и наши коллеги-члены Демократической партии продемонстрировали, нарушив кворум летом. Мы перенесли борьбу за право голоса в Вашингтон и привлекли внимание всей страны к давлению в нашем штате, направленному на ослабление доступа к избирательным бюллетеням. Наши усилия были успешными и послужили основным катализатором для того, чтобы подтолкнуть Конгресс к принятию мер по федеральному законодательству о защите избирателей. Теперь мы продолжаем борьбу дома. COVID-19 опустошает наш штат и подавляет нашу систему здравоохранения хуже, чем в любой другой момент во время этой пандемии. Пришло время отказаться от этих пристрастных законодательных призывов и объединиться, чтобы помочь нашему штату смягчить последствия нынешнего всплеска COVID-19», — сообщили в официальном заявлении демократы Ана Хернандес, Армандо Уолли и Гарнет Колман, решившие присоединиться к кворуму.

Вместе с тем большинство демократов Техаса выступили с резким осуждением их действий, назвав поступок Хернандес, Уолли и Колмана предательством.

«Мы чувствуем себя преданными. Но наша решимость сильна, и эта борьба еще не закончена», — говорится в совместном заявлении, которое было опубликовано 34 членами заксобрания Техаса от Демпартии.

Шанс для республиканцев

Вместе с тем, среди демократов все настойчивее раздаются голоса о необходимости продолжить законодательную работу, ведь законопроект о выборах лишь один из многих документов, которые требуют принятия на фоне проблем, с которыми сталкивается Техас.

«Вы не можете оставаться в стороне вечно, даже если некоторые члены Совета предложат такой шаг», — говорит сенатор-демократ от Хьюстона Джон Уитмайр.

Вероятно, что такие призывы в ближайшие дни возобладают, так как бойкот, начатый демократами, теряет свой смысл после того, как кворум собран.

Федеральное агентство новостей /

После скандальных президентских выборов 2020 года многие республиканские штаты предприняли шаги в рамках ужесточения контроля над процессом голосования. Основными мерами является проверка личности избирателей, ограничение голосования по почте и ужесточение контроля над избирательными комиссиями со стороны представителей партий.