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ФАН публикует кадры с места падения мотопараплана в Ивановской области

  /   Обновлено: 21 августа 2021 15:20
Происшествия
ФАН публикует кадры с места падения мотопараплана в Ивановской области
Федеральное агентство новостей

Иваново, 21 августа. Мотопараплан рухнул в Ивановской области. Погибли два человека. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

ЧП произошло в городе Юрьевец. Мотопараплан упал на бывший аэродром местных авиалиний.

В момент крушения в нем находились два человека. Оба получили травмы, несовместимые с жизнью.

Личности погибших устанавливаются.

Самолет Бе-200 ранее потерпел крушение на юго-востоке Турции во время выполнения спецзадания по тушению лесных пожаров. На борту воздушного судна находились пять российских военнослужащих и трое турецких граждан.

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