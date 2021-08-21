ФАН публикует кадры с места падения мотопараплана в Ивановской области

Иваново, 21 августа. Мотопараплан рухнул в Ивановской области. Погибли два человека. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

ЧП произошло в городе Юрьевец. Мотопараплан упал на бывший аэродром местных авиалиний.

В момент крушения в нем находились два человека. Оба получили травмы, несовместимые с жизнью.

Личности погибших устанавливаются.

Самолет Бе-200 ранее потерпел крушение на юго-востоке Турции во время выполнения спецзадания по тушению лесных пожаров. На борту воздушного судна находились пять российских военнослужащих и трое турецких граждан.