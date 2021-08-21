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Хартум и Джуба договорились открыть границу с 1 октября
Весь мир
Хартум и Джуба договорились открыть границу с 1 октября
Global Look Press  /  Mohamed Khidir/Xinhua

Хартум, 21 августа. Судан договорился открыть границу и возобновить торговые отношения с южным соседом с начала октября 2021 года. Об этом сообщает Sudan Tribune.

Делегация официальных лиц Хартума находится в Джубе с двухдневным визитом. Ее возглавил премьер-министр Абдалла Хамдок в сопровождении представителей нескольких министерств.

Председатель кабмина первым делом встретился с президентом Южного Судана Сальвой Кииром. Политики договорились активизировать все протоколы соглашения о сотрудничестве, подписанного в 2012 году. Они поручили министрам двух стран обсудить механизмы по реализации этих положений.

«Договор позволяет гражданам обоих государств пользоваться свободой проживания, передвижения, осуществления экономической деятельности, а также приобретения и распоряжения имуществом», — говорится в сообщении.

Глава Минтранспорта Судана Миргани Муса встретился с министром инвестиций Дхиеу Матоком. В результате переговоров они достигли консенсуса по ряду вопросов.

«Обе страны договорились открыть границу первого октября, чтобы обеспечить свободное передвижение людей и товаров», — сказал он.

Ожидается, что эта сделка станет частью совместной декларации по итогам визита делегации Хартума в Джубу.

Автомобильные и железные дороги

Хартум и Джуба договорились открыть границу с 1 октября
Федеральное агентство новостей  / Кирилл Романовский

Вице-президент Южного Судана Табан Денг Гай во время отдельной встречи с Абдаллой Хамдоком согласился с предложением связать две страны автомобильными и железными дорогами. Они обсудили инфраструктурную программу, включающую строительство скоростных трасс.

«Речь идет о шоссе Джуба — Бор — Айод-Ренк, Бентиу — Хеглег и Абьей — Муглад, а также Авейль — Мерам», — говорится в сообщении.

По словам Гая, эти четыре дороги станут связующим звеном между двумя государствами и облегчат движение товаров между Суданом и его южным соседом.

Вице-президент подчеркнул необходимость ускорить открытие этих коридоров. Развитие железнодорожной линии, соединяющей Бабанусу и Вау, также имеет решающее значение для торговли, промышленности и путешествий между соседями.

«Для обеспечения финансирования развития инфраструктуры в Республике Южный Судан я обратился к премьер-министру с просьбой помочь получить доступ к кредитам различных арабских суверенных фондов», — говорится в заявлении Табана по итогам встречи.

Он добавил, что строительство дорог является одним из главных способов содействия экономическому росту и партнерству между странами.

Управление речного судоходства при Министерстве транспорта Судана накануне объявило о скором начале рейсов в южную часть государства. Первый круиз запланирован на первую половину сентября.

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