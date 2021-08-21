После предательства США украинцы больше не хотят воевать в Донбассе

Москва, 21 августа. Политический эксперт Александр Левцун на основе результатов соцопроса среди украинского населения сделал вывод, что местные жители резко изменили мнение по поводу урегулирования конфликта в Донбассе, пишет «ПолитПазл».

Причина, по мнению Левцуна, — резкая смена власти в Афганистане. Не секрет, что сейчас большую часть территории государства держит в своих руках запрещенная в РФ террористическая организация «Талибан»1. Это связано с уходом американских военных из республики, считает эксперт.

«Отношение людей к урегулированию конфликта на Донбассе — это проблема мира и путей его установления. Хочу отметить, что очень значительный резонанс на общественное мнение произвели последние события в Афганистане», — заявил в интервью для «ПолитНавигатора» Левцун.

По его мнению, события в Афганистане отрезвили жителей соседней страны. Он подчеркнул, что сегодня на Украине понимают, что война в Донбассе приведет страну к полному краху, поэтому нужно как можно быстрее подписать мирное соглашение и чем-то пожертвовать.

Эксперт уточнил, что подобного мнения придерживается большая часть жителей Украины. Многие, по его словам, считают, что нужно выполнять Минские соглашения.

Левцун отмечает, что украинские граждане, ранее уповавшие на США, поняли, как американцы могут поступить с ними. Теперь они осознают, что лучше закончить бессмысленную войну, так как помощи от Вашингтона ждать бесполезно.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин объяснил, почему Украине больше не достанется Черноморский флот.

1 Организация запрещена на территории РФ.