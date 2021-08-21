Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 августа 15:40
15:36
Происшествия
Жительница Барнаула погибла по вине юного мотоциклиста
15:35
Общество
Кардиолог Кореневич объяснила вред ежедневного добавления картофеля в рацион
15:34
Шоу-бизнес
Facebook удалил из соцсетей американской певицы Lizzo расистские комментарии
15:34
Политика
«Кино и геополитика сходятся»: режиссер Коробко советует общаться с миром через фильмы
15:31
Общество
Спасатели в Евпатории нашли пропавшую девочку
15:27
Общество
Социолог Шугалей назвал исторические фильмы новым видом кинематографии
15:27
Происшествия
Школьница выпала из окна многоэтажки в Калининграде
15:27
Общество
Андрей Кошкин рассказал, как украинцы повлияли на взлетевший рейтинг «Солнцепека»
15:24
Весь мир
Хартум и Джуба договорились открыть границу с 1 октября
15:17
Происшествия
ФАН публикует кадры с места падения мотопараплана в Ивановской области
Все новости

Бурятские силовики задержали всех сбежавших из психбольницы осужденных

  /   Обновлено: 21 августа 2021 15:23
Происшествия
Бурятские силовики задержали всех сбежавших из психбольницы осужденных
Пресс-служба ГУ МВД РФ по Иркутской области

Улан-Удэ, 21 августа. Сотрудники правоохранительных органов в течение нескольких часов задержали всех семерых осужденных, которые совершили побег из психдиспансера в Бурятии.

К поиску и задержанию беглецов были привлечены бойцы ОМОН и СОБРа.

Побегу предшествовали устроенные в учреждении беспорядки. Группа пациентов-преступников напала с куском стекла на санитара. Сбежать из здания удалось из-за отсутствия решеток на втором этаже. Сначала силовики поймали двух сбежавших. Осужденные не оказали им сопротивления. Затем в руках оказался третий беглец. Спустя еще около полутора часов были задержаны остальные.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Бурятские силовики задержали всех сбежавших из психбольницы осужденных
задержание побег психдиспансер
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru