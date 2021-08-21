Бурятские силовики задержали всех сбежавших из психбольницы осужденных

Улан-Удэ, 21 августа. Сотрудники правоохранительных органов в течение нескольких часов задержали всех семерых осужденных, которые совершили побег из психдиспансера в Бурятии.

К поиску и задержанию беглецов были привлечены бойцы ОМОН и СОБРа.

Побегу предшествовали устроенные в учреждении беспорядки. Группа пациентов-преступников напала с куском стекла на санитара. Сбежать из здания удалось из-за отсутствия решеток на втором этаже. Сначала силовики поймали двух сбежавших. Осужденные не оказали им сопротивления. Затем в руках оказался третий беглец. Спустя еще около полутора часов были задержаны остальные.