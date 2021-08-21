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«Это только 10% боли»: продюсер Щеглов о показанных в «Солнцепеке» донбасских событиях

  /   Обновлено: 21 августа 2021 15:12
Общество
«Это только 10% боли»: продюсер Щеглов о показанных в «Солнцепеке» донбасских событиях
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 21 августа. Создателям фильма «Солнцепек» удалось показать далеко не всю боль, которая выпала на долю жителей Донецкой и Луганской народных республик, рассказал продюсер ленты Сергей Щеглов.

По словам Щеглова, «Солнцепек», рассказывающий о произошедшем в Луганске в 2014 году, полностью основан на реальных событиях. Все показанное в картине подтверждено документально, подчеркнул продюсер кинокомпании «Триикс Медиа».

«Мы сняли только 10% той боли, которую терпит сейчас донецкий и луганский народ», — отметил Щеглов на заседании пресс-клуба «Петербургский уикенд» в медиацентре «Патриот».

«Это только 10% боли»: продюсер Щеглов о показанных в «Солнцепеке» донбасских событиях
solncepek-film.com  / Солнцепек

Спикер также порассуждал о фильмах, способных заинтересовать российского и зарубежного зрителя. По мнению Щеглова, тем, кто интересуется политикой, понравится кино, которое что-то пропагандирует.

Продюсер, также принимавший участие в создании фильма «Шугалей», назвал недопустимыми любые проявления войны. Рассказывая о «Солнцепеке», спикер подчеркнул, что в картине приходят убивать людей, говорящих на другом языке, причем к ним домой.

«Надо говорить с молодежью, чтобы они понимали, что с ними тоже может быть такое. Правда в том, что Евросоюз, Америка и страны, которые входят в коалицию, — Украина, Грузия, мы сегодня очень неудобны [им] своим русским духом. Мы живем другими ценностями, не западными. Человеческие ценности. Американцы — сами себе ценности, мира не существует для них. И это страшно. И это отражается на нас», — подытожил Щеглов.

Премьера «Солнцепека» в российских кинотеатрах состоялась 12 августа. Кинокартина успела получить высокую оценку зрителей. Например, рейтинг фильма в онлайн-кинотеатре IVI превысил девять баллов.

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донбасс щеглов фильм солнцепек
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