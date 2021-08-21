Социолог Максим Шугалей рассказал о контактах с людьми из тюрьмы «Митига»

Санкт-Петербург, 21 августа. Россия должна выстроить сильное государство и защитить своих людей в любой точке мира, заявил президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

Эксперты обсудили самые актуальные вопросы уходящей недели на площадке медиацентра «Патриот». В рамках конференции Максим Шугалей рассказал о контактах с людьми, которые держали его в ливийской тюрьме «Митига», а также об отношении к россиянам за рубежом.

«Люди, которые меня держали в тюрьме, — это система. Я поддерживаю с ними контакт. Мы предлагали гуманитарную помощь для тюрьмы, они отказались. Мы даже поздравляли с праздником. Там нет зла», — заявил социолог.

Глава ФЗНЦ подчеркнул, что Москва обязана реагировать на проявление русофобии в ближайших странах СНГ. Россия должна выстроить сильное государство и защитить своих людей по всему миру, заключил эксперт.

Шугалей также объяснил крах политики США в Афганистане. По его мнению, причиной подобного развития событий стала попытка Вашингтона навязать свою точку зрения местным жителям.