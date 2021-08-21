РПЛ приостановила работу стадионов «Ростова» и «Рубина»

Москва, 21 августа. Российская премьер-лига временно приостановила работу стадионов «Ростова» и казанского «Рубина».

Пресс-служба РПЛ 21 августа сообщила о временной приостановке действия сертификатов «Ростов Арены» и «Ак Барс Арены». Соответствующее решение принято в связи с плохой подготовкой полей на стадионах.

«Комиссия РФС и РПЛ по допуску полей обеспокоена состоянием газонов в южных регионах и Поволжье. Для разрешения проблемы лига привлекла экспертов, которые взаимодействуют с агрономами стадионов и дают соответствующие рекомендации», — отмечается в сообщении.

В РПЛ отметили, что стадионы будут допущены к проведению матчей турнира в случае положительного заключения комиссии РФС и лиги, если пройдут инспекционный контроль. Ближайшая домашняя игра «Ростова» состоится 12 сентября. В этот же день следующий матч на своем поле проведет «Рубин».

Ранее стало известно, что полузащитник Хвича Кварацхелия близок к переходу в английский «Тоттенхэм». Недавно игрока исключили из заявки казанского клуба на сезон РПЛ.