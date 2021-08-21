Москва, 21 августа. Самолет Sukhoi Superjet-100, подавший якобы сигнал бедствия над Тамбовской областью, совершил посадку в Москве днем в субботу.

Согласно информации на онлайн-табло аэропорта Шереметьево, самолет приземлился в столице в 14:27 по московскому времени. При этом по графику лайнер должен был совершить посадку в 14:50.

Источник ФАН опроверг сообщения о разгерметизации воздушного корабля и поданном им сигнале бедствия над Тамбовской областью. Он подчеркнул, что датчик неисправности системы кондиционирования мог сработать из-за неполадок в самом устройстве.