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Политолог объяснил роль США и Великобритании в организации «Крымской платформы»
Политика
Политолог объяснил роль США и Великобритании в организации «Крымской платформы»
Федеральное агентство новостей  / 

Представители более 40 стран и различных международных организаций намерены принять участие в так называемом саммите «Крымская платформа», который должен состояться 23 августа в Киеве. Собрать такое количество иностранных гостей в своей столице — большое достижение для Украины, однако эксперты уверены, что это прямая заслуга совсем других государств.

В разговоре с корреспондентом ФАН политолог и публицист Константин Кеворкян заявил, что организацией «Крымской платформы», по всей видимости, занимался не столько украинский МИД, сколько западные покровители страны, в первую очередь США и Великобритания.

«А вот с этими странами уже приходится считаться тем европейским игрокам, которые существуют в рамках Евросоюза или НАТО, поэтому надо учитывать пожелания истинных руководителей континента.

Конечно, это не значит, что будут разорваны, допустим, торговые связи, например с той же Финляндией, но, выбирая между интересами США или России, они будут традиционно ориентироваться на своего главного суверена», — отметил собеседник издания.

Вместе с тем эксперт назвал отсутствие представителей Китая на «Крымской платформе» показательным явлением. По словам Кеворкяна, из этого можно сделать вывод, что российско-китайское сотрудничество имеет не только декларативный характер, но и проявляется в реальных ситуациях.

Напомним, ранее политолог уличил Украину в еще одной лжи насчет России, назвав это позором. Более того, он сравнил действия Киева с политическим шапито.

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