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Третий сбежавший из психбольницы в Бурятии заключенный задержан полицией

  /   Обновлено: 21 августа 2021 15:11
Происшествия
Третий сбежавший из психбольницы в Бурятии заключенный задержан полицией
pixabay.com

Улан-Удэ, 21 августа. Еще один заключенный, сбежавший сегодня из бурятского психдиспансера, задержан. Александр Расов передвигался от клиники пешком, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Всего самовольно покинули медицинское заведение семь человек, все они проходили принудительное лечение в клинике. Осужденные устроили погром, ранили санитара осколком стекла и в ходе беспорядков покинули психоневрологический диспансер.

Местонахождение остальных беглецов устанавливается. Ранее на выезде из села Новая Брянь правоохранители задержали Александра Абрахимова и Жаргала Муханаева, которые также сегодня сбежали из больницы.

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бурятия задержание побег осужденные
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