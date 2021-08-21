Третий сбежавший из психбольницы в Бурятии заключенный задержан полицией

Улан-Удэ, 21 августа. Еще один заключенный, сбежавший сегодня из бурятского психдиспансера, задержан. Александр Расов передвигался от клиники пешком, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Всего самовольно покинули медицинское заведение семь человек, все они проходили принудительное лечение в клинике. Осужденные устроили погром, ранили санитара осколком стекла и в ходе беспорядков покинули психоневрологический диспансер.

Местонахождение остальных беглецов устанавливается. Ранее на выезде из села Новая Брянь правоохранители задержали Александра Абрахимова и Жаргала Муханаева, которые также сегодня сбежали из больницы.