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Китаец составил топ-10 самых ужасных блюд мировой кухни
Общество
Китаец составил топ-10 самых ужасных блюд мировой кухни
pixabay.com

Москва, 21 августа. Житель Китая составил список из десяти блюд мировой кухни, которые, по его мнению, являются отвратительными.

Пользователь интернет-платформы WeChat поделился списком самых необычных и ужасных деликатесов, которые готовят по всему миру. В общей сложности, у него получился список из десяти блюд.

Самым ужасным, по его мнению, блюдом, стало ферментированное мясо акулы с запахом мочи, которое популярно в Исландии. Жители этого островного государства выкапывают на пляже ямки, куда кладут мясо. После они засыпают все галькой и песком, и держат «блюдо» от трех до пяти месяцев.

Не менее ужасными, по мнению китайца, являются и бараньи потроха под названием «хаггис». Это блюдо популярно в Шотландии, и представляет собой внутренности животного, помещенные в его желудок.

Популярный в Индонезии карри из летучих мышей житель Поднебесной также считает отвратительным. Такого же мнения он придерживается и в отношении дуриана, жареных в масле кузнечиков из Уганды и голубей, которых так любят французы.

Пользователь интернет-платформы напомнил также об итальянском сыре касу марцу. Его производят из козьего молока, в которое добавляют личинок. Кроме того, житель Китая не разделил восторга от тайваньских пирожков из свиной крови и клейкого риса. Также он считает отвратительным вино, которое настаивают на засушенных змеях.

Однако больше всего его поразил балют из Юго-Восточной Азии. Он объяснил, что это блюдо состоит из утиных яиц, которые выдерживают до созревания зародыша. При употреблении этого деликатеса видны скелет и оперение будущей утки.

Англичанин Шон Клитероу, женившийся на женщине из РФ, поделился своими размышлениями относительно русской кухни. Иностранец признался, что некоторые блюда он просто ненавидит.

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блюдо деликатес кухня мира
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