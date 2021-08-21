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Правительство Ливии развернуло кампанию по стабилизации цен на продовольствие
Весь мир
Правительство Ливии развернуло кампанию по стабилизации цен на продовольствие
Федеральное агентство новостей  /  Рихаб Альибрахим

Триполи, 21 августа. Министерство экономики и торговли переходного Правительства национального единства (ПНЕ) призвало поставщиков лекарств и товаров первой необходимости работать над стабилизацией подскочивших цен.

Ведомство указало, что стоимость продуктов должна соответствовать прожиточному минимуму граждан. К нарушителям пообещали применить правовые меры.

В заявлении министерства подчеркнута важность стабилизации цен на муку, рис, масло, сахар, молоко и детские смеси. Это необходимо для поддержки национальной экономики и повышения уровня жизни местного населения.

Ведомство в сотрудничестве с контролирующими органами развернуло кампанию по мониторингу во всех городах и регионах страны. Меры направлены на отслеживание коммерческой деятельности, ценообразования и потока товаров на местном рынке.

Озабоченность правительства связана с недавним скачком цен на еду и фармацевтическую продукцию. Особенно пострадали потребители импортных товаров.

Согласно последним данным, это привело к росту стоимости продовольственной корзины на семью. Она превысила 743 ливийских динаров (порядка 165 долларов США). Покупательная способность упала на 70%.

Горожане подтвердили, что в Триполи цена на рис подскочила до 4 динаров за килограмм. В прошлом году крупа стоила чуть более двух динаров. Масло подорожало с 5 до 8,5 динаров за бутылку.

Торговец на столичном рынке аль-Каримия Фархат аль-Маслати сообщил, что проблема заключается в отсутствии какого-либо организованного контроля со стороны властей. На протяжении последних десяти лет каждая компания устанавливала цены случайным образом.

«На рынке царит хаос, поскольку товар поставляют около 27 компаний. Плохой рис продается за 4 динара за килограмм, а высококачественный – от 9 до 25 динаров», – сказал продавец.

Помимо проблем с продовольствием, североафриканская страна охвачена топливным кризисом. Тому причина – постоянные нападения боевиков и перебои с поставкой бензина и газа. Граждане напрямую обращались к премьер-министру Абд аль-Хамиду Дабибе с просьбой разобраться в ситуации.

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