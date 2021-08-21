«Кто дольше продержится — Бузова, Дава или Моргенштерн?»: прогноз Романа Цакоти

Гостем нового выпуска шоу ФАН «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном станет Роман Цакоти. Известный блогер обсудит с поющим звездным стилистом современный шоу-бизнес, с какими трудностями молодой человек столкнулся на пути к вершине, а также как сказались на индустрии красоты коронавирусные времена.

Незадолго до пандемии коронавируса Роман Цакоти решил добавить разнообразия в свою карьеру. Он долгие годы проработал в индустрии красоты, и в конце 2019 года решил попробовать себя в шоу-бизнесе, по сути, повторив путь Сергея Зверева. Он начал с песни «Фальшивая любовь», а затем выпустил клип на песню «Моя». Выступает Роман в рамках проекта Цакоти/Tsakoti.

Однако приход в шоу-бизнес для Романа ознаменовался началом трудных времен. Как раз в тот момент, когда он готовился вместе с Вадимом Антоновым начать покорять эстрадный Олимп и работал с преподавателем по вокалу, мир закрылся на локдаун. Это сказалось не только на вокальной карьере певца, но еще и на работе Дома красоты, в котором он трудился долгие 20 лет. Салон закрылся на долгих четыре месяца.

Роман с интересом смотрит на своих молодых коллег по цеху. Он восхищен командой Ольги Бузовой, отдает должное самобытности Моргенштерна и не осуждает Даву за то, что тот любит «прихватить звезду».

Роман Цакоти расскажет о том, с кем из звезд он готов записать дуэты, а также даст свой совет, как Ольге Бузовой улучшить свой имидж и стиль.

Наиболее интригующим станет прогноз Цакоти о том, кто дольше продержится на музыкальном Олимпе — Бузова, Дава или Моргенштерн?

Большое интервью с Романом Цакоти смотрите вечером 22 августа на площадке ФАН.