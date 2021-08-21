Анна Кошмал со слезами на глазах рассказала о съемках в сериале «Сваты»

Москва, 21 августа. Архивное видео интервью актрисы Анны Кошмал и режиссера Андрея Яковлева о сериале «Сваты» появилось в Сети. Исполнительница роли Жени призналась в теплых чувствах картине.

Анна Кошмал, говоря о популярном проекте, не смогла сдержать слез. Она тепло высказалась о сериале, который открыл ей путь в кино и сделал популярной.

«Сваты» — это добро. Это что-то свыше. Это спасибо», — призналась знаменитость.

Режиссер «Сватов» подхватил теплые слова Кошмал. Он признался, что для него сериал стал целой эпохой.

«Для меня «Сваты» — это эпоха. Это эпоха моей жизни. И количество людей, которые появились в моей жизни», — подчеркнул Андрей Яковлев.

Этим летом были завершены съемки седьмого сезона «Сватов». Сериал снимали на протяжении нескольких лет. Препятствия в процессе создавали и напряженные отношения между Москвой и Киевом, и пандемии коронавируса. Но картину все же удалось доснять. Показ первых эпизодов ожидается осенью этого года.