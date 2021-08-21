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Тунис обозначил условие для открытия границы с Ливией
Весь мир
Тунис обозначил условие для открытия границы с Ливией
Global Look Press  /  Jdidi Wassim/Keystone Press Agency

Тунис, 21 августа. Министр иностранных дел Осман аль-Джаранди заявил, что республика откроет погранпереходы с соседним государством только после получения уведомления от Научного комитета по борьбе с коронавирусом.

Глава внешнеполитического ведомства накануне обсудил по телефону с ливийской коллегой Наджлой Мангуш сложившуюся ситуацию. Он подтвердил, что закрытие границы между странами продолжится несмотря на усилия переходного Правительства национального единства (ПНЕ).

Решение властей министр аргументировал мерами предосторожности в связи с распространением пандемии коронавируса и обеспечением безопасности здоровья граждан. По его словам, Тунис со своей стороны возобновит передвижение через контрольно-пропускные пункты Рас-Джадир и Дахиба-Вазин после того, как получит уведомление от компетентных органов об окончании опасной эпидемиологической фазы.

Глава МИД ПНЕ Наджла Мангуш в ходе разговора указала на страдания граждан обеих стран в связи с продолжающимся закрытием границы.

На этой неделе ливийское правительство объявило о восстановлении авиасообщения и движения через погранпереходы с соседней республикой. Соответствующее решение вступило в силу 19 августа.

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