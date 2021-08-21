«Нужно изучить ситуацию»: Шугалей объяснил крах политики США в Афганистане

Санкт-Петербург, 21 августа. Нынешняя ситуация в Афганистане свидетельствует о полном провале политики США. Об этом заявил ученый-социолог, глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

Президент ФЗНЦ принял участие в заседании пресс-клуба «Петербургский уикенд» на площадке Медиагруппы «Патриот», в ходе встречи обсуждалось позорное бегство США из Афганистана, а также последствия прихода к власти в республике радикального движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России).

Шугалей отметил, что политика США в Афганистана обернулась полным провалом. Причиной подобного развития событий стала попытка Вашингтона навязать свою точку зрения местным жителям. Ученый также добавил, что движение «Талибан» является вполне договороспособным, поэтому Россия должна внимательно следить за дальнейшим развитием событий в Афганистане.

«Талибан» мы воспринимаем целостно, но там есть разные движения, разные направления. Эти люди относительно договороспособны, особенно в отношении американских вооруженных сил. Нужно изучить эту ситуацию, так как Россия находится рядом, мы должны держать руку на пульсе», — подчеркнул он.

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась после начала вывода войск США из республики. Талибы провели наступательную операцию, итогом которой стал захват большей части территории страны. При этом 15 августа боевики без боя вошли в Кабул, после чего объявили о завершении войны в Афганистане.

1 Организация запрещена на территории РФ.