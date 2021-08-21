Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 августа 17:09
17:09
Армия
В NI назвали главное оружие Китая и России против ВМС США
17:09
Общество
Корм для бездомных животных Кисловодска собрали в рамках проекта «Преданное сердце»
17:07
Политика
Китайские журналисты выяснили, почему Путин дважды подарил цветы Меркель
17:07
Общество
«Круто порыбачил»: тунца весом 30 килограммов поймал рыбак на юге Приморья
17:06
Политика
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Афганистане
17:03
Происшествия
Пожилая жительница Омска стала жертвой массового ДТП на Черлакском тракте
17:00
Шоу-бизнес
Ольгу Серябкину заподозрили в беременности
16:58
Политика
Пушков рассказал, кто будет расплачиваться за проигрыш США в Афганистане
16:54
Весь мир
ЛНА: Присутствие наемников в Ливии подрывает политический процесс
16:53
Общество
Максим Шугалей рассказал о своем сходстве с персонажем одноименного фильма
Все новости

Facebook удалил из соцсетей американской певицы Lizzo расистские комментарии
Шоу-бизнес
Facebook удалил из соцсетей американской певицы Lizzo расистские комментарии
Global Look Press  /  Cover Images/Keystone Press Agency

В начале недели американская певица Lizzo, известная своим ярым отстаиванием прав так называемых бодипозитивщиц, вышла в прямой эфир в Instagram. Она не смогла скрыть эмоций. Рыдая навзрыд, девушка призналась, что получает немало расистских комментариев и оскорблений по поводу своей внешности, пишет Elle.

Негатив был вылит на певицу после выхода в свет ее видео на песню Rumors, в котором она снялась вместе с певицей Cardi B. По словам Лиззо, вместо того, чтобы искренне радоваться за такую победу, ей пришлось испытать то, что сейчас называют буллингом.  Девушка не ожидала, что получит столько ненависти в свою сторону.

«Иногда мне кажется, что мир просто не любит меня. Как будто не имеет значения, сколько позитивной энергии ты вкладываешь в мир, вокруг тебя все равно будут люди, которые могут сказать о тебе что-то плохое», — сокрушалась Лиззо. 

Как сообщается в издании The Hollywood Reporter, представитель компании Facebook лично проконтролировал удаление комментариев в соцсетях силами корпорации. Правила Instagram, который тоже принадлежит компании, не подразумевают разжигание ненависти и другие оскорбления.

«Чернокожие женщины всегда присутствовали в музыкальной индустрии и внедряли в нее огромные инновации», — сказала Лиззо в одном из последних интервью. 

Стоит отметить, что именно черные женщины в последнее время все больше страдают от маргинализации и демонизации. Девушка уверена, что, если бы не было интернета, ее запросто могли убить. Она твердо решила, что будет великой, громкой и неоспоримой.

«Я все еще здесь, но это очень трудно», — заявила она. 

Ранее сообщалось, что певица ждет ребенка от певца Криса Эванса.  

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Facebook удалил из соцсетей американской певицы Lizzo расистские комментарии
расизм фейсбук бодипозитив
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru