Facebook удалил из соцсетей американской певицы Lizzo расистские комментарии

В начале недели американская певица Lizzo, известная своим ярым отстаиванием прав так называемых бодипозитивщиц, вышла в прямой эфир в Instagram. Она не смогла скрыть эмоций. Рыдая навзрыд, девушка призналась, что получает немало расистских комментариев и оскорблений по поводу своей внешности, пишет Elle.

Негатив был вылит на певицу после выхода в свет ее видео на песню Rumors, в котором она снялась вместе с певицей Cardi B. По словам Лиззо, вместо того, чтобы искренне радоваться за такую победу, ей пришлось испытать то, что сейчас называют буллингом. Девушка не ожидала, что получит столько ненависти в свою сторону.

«Иногда мне кажется, что мир просто не любит меня. Как будто не имеет значения, сколько позитивной энергии ты вкладываешь в мир, вокруг тебя все равно будут люди, которые могут сказать о тебе что-то плохое», — сокрушалась Лиззо.