Facebook удалил из соцсетей американской певицы Lizzo расистские комментарии

В начале недели американская певица Lizzo, известная своим ярым отстаиванием прав так называемых бодипозитивщиц, вышла в прямой эфир в Instagram. Она не смогла скрыть эмоций. Рыдая навзрыд, девушка призналась, что получает немало расистских комментариев и оскорблений по поводу своей внешности, пишет Elle.
Негатив был вылит на певицу после выхода в свет ее видео на песню Rumors, в котором она снялась вместе с певицей Cardi B. По словам Лиззо, вместо того, чтобы искренне радоваться за такую победу, ей пришлось испытать то, что сейчас называют буллингом. Девушка не ожидала, что получит столько ненависти в свою сторону.
«Иногда мне кажется, что мир просто не любит меня. Как будто не имеет значения, сколько позитивной энергии ты вкладываешь в мир, вокруг тебя все равно будут люди, которые могут сказать о тебе что-то плохое», — сокрушалась Лиззо.
Как сообщается в издании The Hollywood Reporter, представитель компании Facebook лично проконтролировал удаление комментариев в соцсетях силами корпорации. Правила Instagram, который тоже принадлежит компании, не подразумевают разжигание ненависти и другие оскорбления.
«Чернокожие женщины всегда присутствовали в музыкальной индустрии и внедряли в нее огромные инновации», — сказала Лиззо в одном из последних интервью.
Стоит отметить, что именно черные женщины в последнее время все больше страдают от маргинализации и демонизации. Девушка уверена, что, если бы не было интернета, ее запросто могли убить. Она твердо решила, что будет великой, громкой и неоспоримой.
«Я все еще здесь, но это очень трудно», — заявила она.
Ранее сообщалось, что певица ждет ребенка от певца Криса Эванса.