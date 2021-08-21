Литва не нашла замену арендованному норвежскому СПГ-судну Independence

Вильнюс, 21 августа. Литва объявила тендер на покупку судового хранилища терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Клайпеде. Однако заявок на участие в нем страна не получила.

Целью тендера, по словам литовских представителей, была проверка наличия компании, которая могла бы предложить лучшее или более дешевое судно, чем арендованное в настоящее время у норвежской компании Hoegh LNG Independence. В итоге выяснилось, что такой компании нет, пишет Baltnews.

«На данном этапе к нам не поступало никаких заявок, поэтому в соответствии с Законом о государственных закупках процедура закупки считается закрытой. Потенциальные участники рынка не подавали заявку на продление тендера или иным образом не указывали, что требуется продление тендера», – заявили в компании Klaipedos Nafta, осуществляющей контроль нефтетерминалов в Литве.

Это означает, что арендуемое судно-хранилище Independence продолжит работу в Клайпеде. Не исключено, что объявленный тендер нужен был литовцам для обеспечения лучших условий при продлении контракта с Hoegh LNG.

Тем временем Европа ожидает начала поставок по «Северному потоку — 2». Там понимают, что при наступлении серьезных холодов имеющиеся терминалы СПГ не смогут полностью покрыть нужды европейских потребителей в природном газе.