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Барецкий заявил о своем желании отправиться в романтический тур с Ивлеевой
Шоу-бизнес
Барецкий заявил о своем желании отправиться в романтический тур с Ивлеевой
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Шоумен и президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий прокомментировал ФАН новость о разводе видеоблогера Анастасии Ивлеевой с рэпером Элджеем. Собеседник Федерального агентства новостей признался, что никогда не верил в прочность этого союза, поскольку Ивлеева уже сформировавшаяся личность, а ее бывший возлюбленный слишком молод.

По словам Барецкого, он мог бы стать подходящим партнером для звезды Instagram. Шоумен считает, что большой жизненный опыт выгодно отличает его от 27-летнего рэпера. Стас Барецкий также заявил, что уже планирует возможный романтический тур с Ивлеевой.

«Настю сложно удивить какими-то путешествиями. Я устрою ей экскурсию по самым злачным местам Питера и Московской области. Я знаю такие места, где людей не просто убивают, а заживо снимают шкуру. Она будет снимать там свои небольшие репортажи для телеканала «Пятница», — поделился собеседник ФАН.

Беременная от Барецкого Анастасия Ивлеева будет рожать в пластиковом гробу
instagram.com  / @_agentgirl_

В завершение он рассказал, что собирается подарить Анастасии Ивлеевой черный катафалк. По словам Барецкого, они могли бы организовать семейный бизнес в сфере ритуальных услуг.

«Это будет наш семейный бизнес. Скоро выйдут первые партии похоронных наборов. Там будет пластиковый гроб. Он собирается как конструктор LEGO. Еще в набор войдет опалубка и пластиковый крест из двух соединяющихся частей», — поделился подробностями шоумен.

Ранее маркетолог Николай Григорьев в беседе с ФАН оценил появление актера Брюса Уиллиса в рекламе мобильного оператора РФ. По словам эксперта, в России очень популярен образ полицейского Джона Макклейна из боевика «Крепкий орешек».

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