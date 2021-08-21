Джаралла объяснил отсутствие реакции на заявку РФ об участии в «Крымской платформе»

Заявка руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александра Молохова на участие в форуме «Крымская платформа» стала полной неожиданностью для Киева. Об этом в интервью ФАН заявил крымский политолог Владимир Джаралла. Он прокомментировал отсутствие реакции Украины на поданную представителем России заявку.

«Эту информацию нужно рассматривать в совокупности с новостью, которая была несколькими днями ранее. Тогда представители Украины с пафосом заявили, что пригласили Россию на это мероприятие. Понятно, что они рассчитывали на то, что Россия откажется от участия, и заявка Молохова, видимо, оказалась для них полной неожиданностью. И они не придумали ничего умнее, чем проигнорировать ее», — пояснил Владимир Джаралла.

По словам политолога, такой реакцией Киев, во-первых, подтвердил, что предложения об участии России были «фальшивкой», а во-вторых, в очередной раз показал отсутствие интереса к реальной ситуации в Крыму. Александр Молохов планировал рассказать в своем выступлении о диверсиях Киева против Крыма, о попытках водной и энергетической блокады полуострова.

«Перед нами исключительно пропагандистское мероприятие, смысл которого — попытаться спасти падающие рейтинги Зеленского как внутри страны, так и за рубежом. России в этой ситуации необходимо учитывать уровень представительства тех стран, которые заявили о своем участии в этом мероприятии. Чем выше он будет, тем более жесткой должна быть ответная реакция нашей страны, потому что речь идет о покушении на террриториальную целостность нашего государства», — добавил Джаралла.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал шабашем запланированный украинскими властями форум «Крымская платформа». Планируется, что он состоится 23 августа.