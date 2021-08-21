Рейтинг фильма «Солнцепек» в онлайн-кинотеатре IVI превысил девять баллов

Москва, 21 августа. Фильм «Солнцепек», рассказывающий о событиях в Луганске 2014 года, получил высокую оценку зрителей онлайн-кинотеатра IVI.

Российская премьера картины состоялась в кинотеатрах 12 августа, а за день до этого в Петербурге провели закрытый показ ленты. Кроме того, 18 августа «Солнцепек» показали в эфире телеканала НТВ.

После премьеры украинские пользователи Сети принялись усиленно критиковать киноленту в комментариях, даже не посмотрев при этом сам фильм. Однако негативные отзывы «троллей» не смогли повлиять на популярность «Солнцепека» у зрителей. Так, его рейтинг на IVI достиг 9,2 балла.

Режиссерами фильма выступил творческий тандем Михаила Вассербаума и Максима Бриуса, а в актерский состав кинокартины вошли Александр Бухаров, Владимир Ильин, Алексей Кравченко, Марина Денисова и другие артисты. Создатели «Солнцепека» ставили перед собой цель показать правду о событиях в Донбассе. Для этого пришлось включить в фильм довольно жесткие сцены.

Максим Бриус отмечал, что хотел напомнить о том, как начинались боевые действия на территории Луганской и Донецкой народных республик, поскольку многие уже начали забывать об этих событиях. Он добавил, что Кравченко и Ильин довольно быстро согласились на участие в проекте. У некоторых актеров, снявшихся в «Солнцепеке», есть личная боль, касающаяся событий, которые описываются в фильме.

По словам режиссера, некоторые актеры отказались от съемок, поскольку боялись, что им закроют въезд на Украину. Для тех же, кто согласился на участие в проекте, это оказалось не так важно, как напомнить о том, что происходило в 2014 году.

Старший преподаватель кафедры мировой и отечественной культуры Донецкого национального университета Иван Ревяков ранее высказался о жестоких сценах в драме. По его мнению, их демонстрация оправдана с художественной точки зрения.