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Диетолог объяснил, как избавиться от плохого холестерина без лекарств
Общество
Диетолог объяснил, как избавиться от плохого холестерина без лекарств
pixabay.com

Москва, 21 августа. Правильный рацион питания способен очистить организм от плохого холестерина без применения медикаментов, заявил врач-диетолог Дюрдане Кескинер.

Продукты с твердыми жирами способствуют накоплению вредного вещества в организме. К таким изделиям относятся колбасы и соски, фастфуд жирное мясо и приготовленные с помощью жарки блюда. Отказ от этих продуктов позволит нормализовать уровень холестерина в организме, объяснил врач.

Диета с большим содержанием отрубей, цельнозернового хлеба и бобовых культур, в свою очередь, очищает сосуды от плохого холестерина. Орехи, фрукты и овощи, а также оливковое масло и чай также способствуют выведению из организма этого вещества, заключил Кескинер.

Американские ученые нашли способ заменить «плохой» холестерин на «хороший». Употребление продуктов с омега-3 способно нормализовать баланс этого вещества в организме. Большое количество полиненасыщенных жирных кислот содержится в красных сортах рыбы, подсказали специалисты.

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питание диетолог плохой холестерин
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