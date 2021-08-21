Диетолог объяснил, как избавиться от плохого холестерина без лекарств

Москва, 21 августа. Правильный рацион питания способен очистить организм от плохого холестерина без применения медикаментов, заявил врач-диетолог Дюрдане Кескинер.

Продукты с твердыми жирами способствуют накоплению вредного вещества в организме. К таким изделиям относятся колбасы и соски, фастфуд жирное мясо и приготовленные с помощью жарки блюда. Отказ от этих продуктов позволит нормализовать уровень холестерина в организме, объяснил врач.

Диета с большим содержанием отрубей, цельнозернового хлеба и бобовых культур, в свою очередь, очищает сосуды от плохого холестерина. Орехи, фрукты и овощи, а также оливковое масло и чай также способствуют выведению из организма этого вещества, заключил Кескинер.

Американские ученые нашли способ заменить «плохой» холестерин на «хороший». Употребление продуктов с омега-3 способно нормализовать баланс этого вещества в организме. Большое количество полиненасыщенных жирных кислот содержится в красных сортах рыбы, подсказали специалисты.