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Четыре страны лидируют по инвестициям в производство водорода

  /   Обновлено: 21 августа 2021 14:03
Экономика
Четыре страны лидируют по инвестициям в производство водорода
Global Look Press  /  Jochen Eckel via www.imago-image/www.imago-images.de

Москва, 21 августа. Державы, которые больше всего вкладывают в технологии производства водородного топлива, могут стать крупнейшими игроками нового рынка.

Наиболее значительные объемы сейчас инвестируют Объединенные Арабские Эмираты, Австралия, Япония и Саудовская Аравия. Если тенденция сохранится, России будет тяжело конкурировать с ними в сфере экспорта водородного топлива. Ситуацию прокомментировал Дмитрий Коптев, эксперт Института развития технологий ТЭК.

«Казахстан также намерен вступить в игру — власти страны и немецкая компания Svevind подписали меморандум о намерениях, который предполагает строительство водородной фабрики мощностью 3 миллиона тонн в год», — цитирует его агентство «Прайм».

Все государства, экспортирующие нефть, понимают угрозу для спроса на черное золото. Водородный рынок выйдет на первое место, поэтому нужно подготавливать производство уже сейчас, подтвердил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Аналогичные планы разрабатывает Украина. Теоретически страна может стать региональным конкурентом для России в поставках водорода.

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инвестиции водород зеленая энергетика экспорт водорода рынок топлива
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