В Казанском Кремле открылась выставка художественных работ Сергея Шойгу

Казань, 21 августа. Открытие выставки работ Президента Русского географического общества Сергея Шойгу «Творчество ради жизни» состоялось в столице Республики Татарстан.

Известно, что в состав экспозиции вошли 100 произведений искусства, включая 17 декоративных изделий из дерева и 83 картины. В 2022 году часть экспонатов будет продана на аукционе, вырученные средства с которого направят на помощь тяжелобольным детям.

Отмечается, что в торжественной церемонии открытия выставки «Творчество ради жизни» также принимали участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и первый вице-президент РГО, академик РАН Николай Касимов.

Помимо осмотра экспозиции в Казанском Кремле можно будет посетить открытый лекторий Русского географического общества, а также попасть на кинопоказы тематических документальных фильмов.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу призвал руководителей регионов России продолжить поддержку детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия».

Также сообщалось, что в Сети появилось необычное видео с министром обороны РФ. На кадрах он лично находится в танке, передает «Царьград».