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Врач Шунков рассказал о вакцинации от коронавируса при хронических заболеваниях
Общество
Врач Шунков рассказал о вакцинации от коронавируса при хронических заболеваниях
pixabay.com

Москва, 21 августа. Планируя пройти вакцинацию от коронавируса, человеку следует обратить внимание на наличие хронических заболеваний. В некоторых случаях они могут стать противопоказанием.

Прививку не стоит делать при обострении различных заболеваний, патологиях и аллергиях, рассказал эпидемиолог Эдуард Шунков. Каждый такой случай следует рассматривать отдельно, убежден медик. При наличии хронических эндокринных заболеваний и болезней системы кроветворения, ЦНС вакцинироваться следует крайне осторожно.

«Нужно принимать решение из расчета, чтобы польза была выше рисков», — объяснил свою позицию собеседник «Невских новостей».

Министерство здравоохранения заявило о положительном влиянии вакцинации от коронавируса на здоровье беременных. У женщин, перенесших COVID-19, выше риск преждевременных родов. После рождения дети мам, переболевших коронавирусом, чаще нуждаются в интенсивной терапии.

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