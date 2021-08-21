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Бойцы ЗВО построили пять автодорожных мостов в Тульской области в рамках учений
Армия
Бойцы ЗВО построили пять автодорожных мостов в Тульской области в рамках учений
lenobl.ru  /  Пресс-служба правительства Ленинградской области

Москва, 21 августа. Военнослужащие 69-й отдельной бригады материально-технического обеспечения ЗВО возвели в Тульской области пять автодорожных мостов и два пешеходных перехода в рамках учений.

Все построенные сооружения общей длиной 250 погонных метра выполнены из табельных средств и расходных материалов дорожных войск и уже переданы на баланс администрации Тульской области, сообщили в Минобороны РФ.

Бойцами ЗВО построены мосты в Белевском, Богородицком, Веневском, Плавском, Чернском и Щекинском районах Тульской области. На церемонии их открытия присутствовал замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков и губернатор Тульской области Алексей Дюмин, отмечается в релизе российского военного ведомства.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал труд военных строителей «славным и востребованным». О демонстрации на военно-техническом форуме «Армия-2021» робота-андроида с изменяемой внешностью сообщал «Царьград».

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