Бойцы ЗВО построили пять автодорожных мостов в Тульской области в рамках учений

Москва, 21 августа. Военнослужащие 69-й отдельной бригады материально-технического обеспечения ЗВО возвели в Тульской области пять автодорожных мостов и два пешеходных перехода в рамках учений.

Все построенные сооружения общей длиной 250 погонных метра выполнены из табельных средств и расходных материалов дорожных войск и уже переданы на баланс администрации Тульской области, сообщили в Минобороны РФ.

Бойцами ЗВО построены мосты в Белевском, Богородицком, Веневском, Плавском, Чернском и Щекинском районах Тульской области. На церемонии их открытия присутствовал замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков и губернатор Тульской области Алексей Дюмин, отмечается в релизе российского военного ведомства.

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