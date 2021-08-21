Мигрант из США назвал натуральный напиток, который одинаково любят русские и американцы

Москва, 21 августа. Жители России и США схожи больше, чем может показаться на первый взгляд. Об этом свидетельствует любовь к одному натуральному напитку, поделился американский блогер.

Большинство блюд русские любят дополнять стаканом холодного молока. Примером тому служат ароматная жареная картошка со свежим хлебом, пирожки, вареный молодой картофель, беляши, домашняя пицца, свежее теплое варенье и даже клубника с малиной.

Любимым завтраком россиян является каша на молоке, напомнил американец. Такие продукты как кефир, творог и сметана тоже являются объектом симпатии жителей РФ. Однако в Соединенных Штатах молоко любят не меньше, поделился блогер.

«А о любви жителей Штатов к молоку рассказать еще проще. Для Санты на рождественскую ночь необходимо обязательно оставить печенье с молоком, чтобы задобрить и угостить старика. Американские дети обожают на завтрак хлопья с молоком, а на обеденный перерыв в школе получают пакет этого напитка», — написал мигрант в своем блоге «Американец о России» на платформе «Яндекс.Дзен».

В США натуральный напиток продается галлонами, то есть в таре 4,5 л. Жители Соединенных Штатов и России отличаются в отношении к еде и мировоззрении, однако любовь к молоку можно считать схожей чертой граждан обеих стран. Ведь европейцы не испытывают подобного к натуральному напитку, подчеркнул автор поста.

«В этом мы похожи», — отметил блогер.

Переехавший в Россию американец рассказал, что его восхитил вкус свежесваренного варенья с хрустящим белым хлебом и теплым деревенским молоком. Теперь он с нетерпением ждет следующего лета, чтобы снова попробовать такой десерт.