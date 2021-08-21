Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 августа 14:07
14:05
Общество
Диетолог объяснил, как избавиться от плохого холестерина без лекарств
14:02
Экономика
Четыре страны лидируют по инвестициям в производство водорода
14:01
Общество
В Казанском Кремле открылась выставка художественных работ Сергея Шойгу
14:01
Общество
Врач Шунков рассказал о вакцинации от коронавируса при хронических заболеваниях
14:00
Происшествия
Летевший в Москву лайнер подал сигнал бедствия над Тамбовской областью
14:00
Армия
Бойцы ЗВО построили пять автодорожных мостов в Тульской области в рамках учений
13:59
Общество
Мигрант из США назвал натуральный напиток, который одинаково любят русские и американцы
13:58
Шоу-бизнес
Певица МакSим не подтвердила новость о скором возвращении на сцену
13:47
Общество
Диетолог Белоусова пояснила, как правильно собирать, покупать и заготавливать грибы
13:45
Происшествия
Члены казанской ОПГ получили тюремные сроки за ошибочное избиение прохожих
Все новости

Певица МакSим не подтвердила новость о скором возвращении на сцену
Шоу-бизнес
Певица МакSим не подтвердила новость о скором возвращении на сцену
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 21 августа. Популярная певица МакSим (настоящее имя Марина Максимова) опровергла сообщение о концерте, который она якобы собирается дать в скором времени.

Исполнительница, пролежавшая более 1,5 месяца в искусственной коме, выписалась из больницы, но возобновлять выступления пока не готова. Однако в Сети распространилась новость о скором возвращении МакSим на сцену. В интернете появился якобы снимок Stories певицы, на котором указано, что она будто бы планирует выступить на чемпионате мира по пляжному футболу.

Сама Максимова не подтвердила эту информацию. По словам артистки, ни она, ни ее представители ни публиковали на ее странице подобную рекламу, а объявление является фотошопом. В доказательство своих слов она приложила архив своих Stories, где нет сообщения о концерте, пишет «Вечерняя Москва».

«Никаких выступлений, новых песен и мероприятий я не планирую — я занимаюсь исключительно своим здоровьем», — подчеркнула МакSим.

Певица также добавила, что вообще не хотела комментировать новость о концерте, поскольку думала, что на сообщение не обратят внимания. Однако все же нашлись люди, поверившие в эту информацию.

Исполнительница попала в больницу в середине июня с тяжелым воспалением легких. После прихода артистки в сознание и ее возвращения домой некоторые коллеги назвали историю с болезнью МакSим пиар-ходом. Например, певец Данко говорил, что изначально не верил в серьезные проблемы со здоровьем Максимовой.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Певица МакSим не подтвердила новость о скором возвращении на сцену
певица знаменитости макsим
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru