Певица МакSим не подтвердила новость о скором возвращении на сцену

Москва, 21 августа. Популярная певица МакSим (настоящее имя Марина Максимова) опровергла сообщение о концерте, который она якобы собирается дать в скором времени.

Исполнительница, пролежавшая более 1,5 месяца в искусственной коме, выписалась из больницы, но возобновлять выступления пока не готова. Однако в Сети распространилась новость о скором возвращении МакSим на сцену. В интернете появился якобы снимок Stories певицы, на котором указано, что она будто бы планирует выступить на чемпионате мира по пляжному футболу.

Сама Максимова не подтвердила эту информацию. По словам артистки, ни она, ни ее представители ни публиковали на ее странице подобную рекламу, а объявление является фотошопом. В доказательство своих слов она приложила архив своих Stories, где нет сообщения о концерте, пишет «Вечерняя Москва».

«Никаких выступлений, новых песен и мероприятий я не планирую — я занимаюсь исключительно своим здоровьем», — подчеркнула МакSим.

Певица также добавила, что вообще не хотела комментировать новость о концерте, поскольку думала, что на сообщение не обратят внимания. Однако все же нашлись люди, поверившие в эту информацию.

Исполнительница попала в больницу в середине июня с тяжелым воспалением легких. После прихода артистки в сознание и ее возвращения домой некоторые коллеги назвали историю с болезнью МакSим пиар-ходом. Например, певец Данко говорил, что изначально не верил в серьезные проблемы со здоровьем Максимовой.