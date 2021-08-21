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Быков задел чувства жителей Донбасса, раскритиковав фильм «Солнцепек»

  /   Обновлено: 21 августа 2021 15:06
Общество
Быков задел чувства жителей Донбасса, раскритиковав фильм «Солнцепек»
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Публицист, писатель Дмитрий Быков в эфире «Эха Москвы» прокомментировал фильм «Солнцепек», назвав его «подделкой и фальшивкой», тем самым оскорбив чувства жителей Донбасса, переживших обстрелы украинских военных. По его мнению, события 2014 года в Луганске, описанные в фильме, — не исторические факты, а ложь.

«Это фильм очень наглый. Он показывает: мы можем все. Мы можем на федеральном телеканале показать вот такую совершенно чудовищную подделку. Даже не фальшивку. Здесь тотальная фальшь, тотальная ложь. Это не фальшивка — это такой триумф жанра. Зачем это сделано? С совершенно конкретной целью: мы можем все. То есть мы не уступим никогда, и вы ничего с нами не сделаете — мы пришли окончательно», — сказал Быков.

По мнению публициста, режиссеры и актеры лишь зря потратили время, вкладываясь в фильм, который показал зверства украинских карателей в Луганске.

Дмитрий Быков назвал фальшью и подделкой события, показанные в фильме «Солнцепек»
Кадр из фильма «Солнцепек»  / 

В отличие от Быкова и «Эха Москвы», многие общественные деятели, политики, историки и другие эксперты, к чьему мнению прислушивается большинство, посчитали фильм «Солнцепек» актуальным, честным и настоящим.

Например, историк, журналист, уроженец Донбасса Андрей Барановский заявил, что «Солнцепек» по силе воздействия сравним с отечественными лентами о войне. Старший преподаватель кафедры мировой и отечественной культуры Донецкого национального университета Иван Ревяков отметил, что в фильме хоть и присутствуют натуралистические сцены убийств и садистских актов, но они оправданы художественной задачей. Российский политик, бессменный руководитель Союза воинов-афганцев Франц Клинцевич уверен: чем дальше от нас события весны 2014 года, тем важнее говорить о них, чтобы люди помнили, какой ценой жители Донбасса отстояли свою независимость.

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