Беглецы из бурятского психдиспансера ранили одного из санитаров

Улан-Удэ, 21 августа. Сбежавшие из психдиспансера в Бурятии осужденные нанесли санитару поверхностные раны.

Об этом ФАН рассказала местная жительница, ранее работавшая в правоохранительных органах. Сообщается, что сейчас жизни медработника ничего не угрожает.

Ранее ФАН писал о побеге семерых осужденных из психдиспансера в селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии, в котором преступники проходили принудительное лечение. Правоохранители уже задержали двоих беглецов. Попыток сопротивления оказано не было. Остальные находятся в розыске.