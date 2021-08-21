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Беглецы из бурятского психдиспансера ранили одного из санитаров

  /   Обновлено: 21 августа 2021 13:46
Происшествия
Беглецы из бурятского психдиспансера ранили одного из санитаров
pixabay.com

Улан-Удэ, 21 августа. Сбежавшие из психдиспансера в Бурятии осужденные нанесли санитару поверхностные раны.

Об этом ФАН рассказала местная жительница, ранее работавшая в правоохранительных органах. Сообщается, что сейчас жизни медработника ничего не угрожает.

Ранее ФАН писал о побеге семерых осужденных из психдиспансера в селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии, в котором преступники проходили принудительное лечение. Правоохранители уже задержали двоих беглецов. Попыток сопротивления оказано не было. Остальные находятся в розыске.

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бурятия психдиспансер побег преступников нападение на медработника
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